Московские полицейские, приехав на вызов, похитили у 83-летней женщины 892 евро

Московские следователи ходатайствуют об аресте двух стражей порядка, которых подозревают в циничной краже денег во время исполнения служебных обязанностей. Прибыв по вызову в жилище пенсионерки, злоумышленники унесли оттуда несколько десятков тысяч рублей. Пресса опубликовала видеозапись преступления.

По версии следователей, 23 октября 2017 года двое сотрудников полиции 1985 и 1986 годов рождения «прибыли по вызову в квартиру жилого дома по улице Профсоюзной в городе Москве», сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ. В этой квартире проживала пожилая женщина 1934 года рождения.

«Находясь при исполнении своих служебных обязанностей», полицейские тайно похитили у хозяйки жилья 60 тысяч рублей (примерно 892 евро), воспользовавшись ее преклонным возрастом. После этого сотрудники полиции «скрылись и распорядились деньгами по собственному усмотрению».

«Установить обстоятельства совершенного сотрудниками преступления помогла запись с видеокамеры, установленной родственниками (потерпевшей) в квартире», - отмечается в пресс-релизе.

Следствие ходатайствует об аресте сотрудников полиции, обвиняемых в краже денежных средств у пенсионерки

Канал РЕН ТВ также сообщил, что

сотрудники полиции обокрали пожилую женщину, приехав по вызову о мошенничестве.

Пожилая москвичка чуть не стала жертвой мошенников, которые просили у нее крупную сумму от лица ее сестры, которой якобы потребовались деньги на операцию. Когда пенсионерка уже пошла на встречу с мошенниками, ее остановила бдительная консьержка. Она вызвала полицейских, но те оказались ничуть не лучше аферистов.

Четырехминутная запись с камер, запечатлевших визит полиции и сам момент кражи, обнародована средствами массовой информации. На кадрах видно, как молодой полицейский, обращаясь к потерпевшей старушке на «ты», требует у нее паспорт. Пока женщина рылась в документах, сотрудник МВД нащупал у нее мешочек или сверток с деньгами и незаметно высыпал купюры на пол.

Затем он спешно собрал ворох банкнот и положил себе в карман.

Другой рукой полицейский держал фонарик и услужливо освещал пространство, помогая пенсионерке искать паспорт.

Судя по записи разговоров, полицейских интересовало, является ли пенсионерка одинокой, или в квартире проживает кто-то еще. Сотрудники МВД также брезгливо отзывались о беспорядке в квартире, добавляя, что не хотят «притащить тараканов» к себе домой.

Узнав, что пенсионерку иногда навещает сестра, один из полицейских стал светить в лицо женщине фонарем и спрашивать: «А сестра не придет к тебе?» Получив отрицательный ответ, он успокоился и убрал фонарик.

Когда в квартире раздался звонок, полицейский взял трубку и стал разговаривать с родственниками пенсионерки. Прежде всего его интересовал вопрос, насколько адекватна потерпевшая и страдает ли она психическими заболеваниями.

Известно, что в совершении кражи подозреваются сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Коньково. Им инкримнируют ч. 2 ст.158 («Кража») и ч. 1 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Только по 158-й статье вороватым силовикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое полицейских будут уволены из органов внутренних дел. Кроме того, их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, передает АГН «Москва».

По данным РЕН ТВ,