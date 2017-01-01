Бывшего главу штаба Трампа Пола Манафорта обвинили в заговоре против США

Правоохранительные органы США предъявили обвинения по 12 пунктам бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу.
Манафорт и Гейтс, в частности, обвиняются в «заговоре против США, заговоре с целью отмывания денег, действия в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставление ложных сведений в рамках Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов по иностранным банковским счетам».
JUST IN: Paul Manafort, Rick Gates indicted by federal grand jury on 12 charges, including conspiracy against the US https://t.co/UIpGERL1BO pic.twitter.com/UpkBOZEEAt— ABC News (@ABC) 30 октября 2017 г.
Соответствующие обвинения в пятницу, 27 октября, были одобрены коллегией присяжных Федерального суда округа Колумбия, напоминает ABC. Имена фигурантов и подробности обвинения тогда не раскрывались.
30 октября The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщила, что обвинения выдвинуты против Манафорта и Гейтса и им предложено добровольно сдаться.
Манафорт и Гейтс сдались властям. Ожидается, сообщает CNN, что в ближайшие несколько часов их доставят в суд в Вашингтоне.
- Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа с июня по август 2016 года. Он покинул свой пост после того, как выяснилось, что Манафорт работал с Виктором Януковичем и лоббировал в США интересы «Партии регионов».
- Также стало известно, что Манафорт сотрудничал с российским бизнесменом Олегом Дерипаской и, как предположило Associated Press, получал деньги за продвижение на Западе интересов российского президента Владимира Путина. Манафорт и Дерипаска не отрицают факт сотрудничества, однако настаивают, что оно касалось исключительно бизнеса.
- Обвинения в адрес Манафорта и Гейтса были выдвинуты в рамках расследования о возможных связях окружения Трампа с Россией. Расследование с мая 2017 года возглавляет бывший глава ФБР Роберт Мюллер.