Бывшего главу штаба Трампа Пола Манафорта обвинили в заговоре против США

Правоохранительные органы США предъявили обвинения по 12 пунктам бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу.

Манафорт и Гейтс, в частности, обвиняются в «заговоре против США, заговоре с целью отмывания денег, действия в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставление ложных сведений в рамках Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов по иностранным банковским счетам».

JUST IN: Paul Manafort, Rick Gates indicted by federal grand jury on 12 charges, including conspiracy against the US https://t.co/UIpGERL1BO pic.twitter.com/UpkBOZEEAt— ABC News (@ABC) 30 октября 2017 г.

Соответствующие обвинения в пятницу, 27 октября, были одобрены коллегией присяжных Федерального суда округа Колумбия, напоминает ABC. Имена фигурантов и подробности обвинения тогда не раскрывались.

30 октября The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщила, что обвинения выдвинуты против Манафорта и Гейтса и им предложено добровольно сдаться.

Манафорт и Гейтс сдались властям. Ожидается, сообщает CNN, что в ближайшие несколько часов их доставят в суд в Вашингтоне.