Зачем Абрамовичу сразу четыре особняка на одной улице в Нью-Йорке

Российский бизнесмен Роман Абрамович купил уже четвертый особняк на одной улице в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Post.

Особняк, о котором идет речь, расположен в доме 9 на Восточной 75-й улице. Источник издания утверждает, что Абрамович хочет объединить несколько строений в одно. Четыре здания обошлись ему почти в 100 миллионов долларов.

Над дизайном будет работать архитектор Стивен Ванг, который сотрудничает со швейцарской архитектурной фирмой Herzog & de Meuron.

В 2008 году Абрамович купил поместье La Leopolda во французской Ривьере за полмиллиарда долларов. На тот момент это был самый дорогой частный дом в мире.

Изначально вилла строилась для возлюбленной короля Бельгии Леопольда. Владельцами поместья в разное время были основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Fiat Джанни Аньелли.