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Жуткое видео: самолет накренился из-за сильного ветра, посадка не удалась

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Вылетевший вчера утром из Франкфурта самолет Enter Air должен был приземлиться в Зальцбурге, но из-за сильного ветра был вынужден вернуться во Франкфурт.

Самолет Enter Air Boeing B737-800 попытался приземлиться в Зальцбурге вчера в 11.25, но после нескольких неудачных попыток решил повернуть назад, передает Airlive.net.

Шасси самолета уже коснулось взлетно-посадочной полосы, но из-за сильного бокового ветра пилоты не смогли взять воздушное судно под контроль, поэтому им пришлось повернуть назад во Франкфурт. При попытке приземлиться боковой ветер дул со скоростью 20 м/с.

Смотрите, как выглядело экстремальное приземление с борта самого самолета.

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