Путин: «Некие силы» собирают биоматериал россиян

«Некие силы» собирают биологический материал россиян по всей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека, передают российские СМИ.

«Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках России», - сказал Путин в ответ на информацию о том, что якобы «некие иностранные силы» фиксируют образы граждан, пришедших на выборы.

По словам президента, это делается целенаправленно и профессионально. «Мы некий объект большого интереса», - подчеркнул Путин, призвав россиян относиться к этой ситуации без страха.

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