Жителя Литвы осудили за прославление Сталина в интернете

Вильнюсский участковый суд приговорил к ограничению свободы гражданина Литвы Юрия Субботина за комментарий, одобряющий депортации, проведенные властями СССР. Осужденный должен будет находиться дома с 22 часов до 5 утра.

Комментарий, который послужил основой обвинения, был опубликован в 2016 году. «Спасибо Сталину и Советской власти, а кому не нравится быть с Россией — вон на ... (нецензурное выражение) из Литвы, чемодан-вокзал, Америка», — приводит ресурс текст поста.

Подсудимый заявил, что не оставлял подобного комментария и будет обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.