Сеть удивил отдыхающий на взлетной полосе тюлень

Один из работников аэропорта Барроу на Аляске снял 200-килограммового тюленя, который решил вздремнуть на местной взлетной полосе, передает Mashable.

Сотрудник аэропорта Скотт Бэбкок убирал снег после шторма, когда неожиданно увидел животное. Он и опубликовал ролик с тюленем на собственной Facebook-странице. К настоящему моменту видео успело собрать почти 150 тысяч просмотров.

«Это было очень неожиданно - увидеть тюленя на взлетной полосе. Мне доводилось видеть многое, однако не такое», - прокомментировал мужчина свой видеоролик.