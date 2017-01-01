LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Сеть удивил отдыхающий на взлетной полосе тюлень

Korrespondent.net
  • Фото
  • Видео
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Один из работников аэропорта Барроу на Аляске снял 200-килограммового тюленя, который решил вздремнуть на местной взлетной полосе, передает Mashable.

Сотрудник аэропорта Скотт Бэбкок убирал снег после шторма, когда неожиданно увидел животное. Он и опубликовал ролик с тюленем на собственной Facebook-странице. К настоящему моменту видео успело собрать почти 150 тысяч просмотров.

«Это было очень неожиданно - увидеть тюленя на взлетной полосе. Мне доводилось видеть многое, однако не такое», - прокомментировал мужчина свой видеоролик.

0 Комментарии