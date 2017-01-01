Случай в Эстонии: на кладбище погиб 62-летний мужчина, сбитый мусоровозом

Сообщение о тяжелом ДТП на кладбище Раадику поступило в кризисный центр около 14.45, сообщила Лыунаская префектура.

По словам лейтенанта полиции Кайдо Исте, подробности происшествия устанавливаются, однако по предварительным данным водитель двигавшегося по кладбищу задним ходом большого мусоровоза не заметил шедшего человека. Попавший под машину 62-летний мужчина получил такие тяжелые травмы, что скончался от них на месте происшествия.

Машину Scaniat вел 47-летний шофер со стажем, трезвый, имеющий водительские права. В момент аварии было светло, видимость была хорошей.

«В ходе делопроизводства мы подробно проверяем техническое состояние грузовика, проводим различные экспертизы и проанализируем, что нужно сделать, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось. Возможности тут имеются — начиная с того, что мусорные ящики следует размещать так, чтобы это было безопасно для пешеходов с учетом движения машин»,- сказал Исте.