Тиллерсон попросил конгресс разрешить использовать военную силу без ограничений

«В настоящее время администрации президента необходимо получать разрешение на использование военной силы против врага, который не обращает внимания на границы», — посетовал Тиллерсон на слушаниях в сенате. При этом он отметил, что Белый дом не планирует отказываться от разрешений 2001 и 2002 годов, которые были даны конгрессом после терактов 11 сентября и перед войной в Ираке.

Аналогичную позицию выразил министр обороны Джеймс Мэттис, заявив, что «война в принципе непредсказуема».

В середине октября стало известно, что Вашингтон не имеет плана дальнейших действий в Сирии после освобождения Ракки, считавшейся столицей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Одной из важнейших задач США является недопущение возвращение восточной Сирии под контроль Дамаска или Ирана. Кроме того, в Вашингтоне не могут прийти к единому мнению относительно передачи власти в Сирии.