Трамп может нанести ядерный удар без Конгресса

Американский президент Дональд Трамп может распорядиться нанести превентивный ядерный удар как ответ на неизбежное нападение на США с использованием ядерного оружия, не спросив при этом разрешения у Конгресса. Такой вероятный сценарий допустил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Интерфакс.

«Если мы увидим, что они (какая-либо страна – ред.) готовятся сделать это (нанести ядерный удар – ред.), и это неизбежно, то я могу представить это. Это не единственное средство в нашем наборе средств», – сказал Мэттис, отвечая на соответствующий вопрос конгрессмена в ходе слушаний в комитете Сената по международным делам.

«Но я считаю, что контроль Конгресса не следует приравнивать к оперативному контролю», – продолжил Мэттис, добавив, что необходимо «доверять системе, которая существует» и «доказала свою эффективность».

Он подчеркнул, что США могут нанести превентивный удар без разрешения на то Конгресса только в том случае, «если это неизбежный удар» и «это единственный способ остановить его».

«И я не говорю, что это может произойти. Есть другие средства, традиционные средства, чтобы остановить это», – отметил Мэттис.