Дело «пьяного мальчика»: отец рассказал о пропаже важнейшей улики

По словам Шимко, все вещи, которые были на ребенке в день его гибели, были переданы следствию. В том числе верхняя и нижняя одежда и обувь. После чего члены семьи ребенка хотели получить их на руки для проведения дополнительной экспертизы: они не исключали, что вещи могли быть намеренно застираны для сокрытия улик. Однако забрать эти вещи и провести исследование семье не получилось.

Теперь же, как утверждает Шимко, из пакета с одеждой пропала вязаная шапочка, которая была на его шестилетнем сыне в тот день.

«Шапка была из шерсти, идеального материала, который впитывает и удерживает следы крови, которые никак не застирать и не уничтожить, — заявил «Газете.Ru» представитель Шимко. – Поэтому ее могли уничтожить те же люди, которые застирывали одежду в целях сокрытия реальных травм, которые на самом деле получил ребенок. При этом изначально одежда хранилась ненадлежащим образом – вещи были запечатаны таким образом, что чуть не покрылись плесенью и не сгнили».

Как рассказывал «Газете.Ru» представитель Шимко, тяжесть полученных ребенком травм на самом деле — отягчающие обстоятельства в деле. «Перед смертью ребенок мучился 8-10 минут, истекая кровью. Он умер от политравмы, а не от открытой черепно-мозговой травмы, как пишут эксперты в заключении. То есть внутренние органы ребенка были настолько повреждены, что это было несовместимо с жизнью. Это обстоятельство первично — от кровопотери появился болевой шок, пришла потеря сознания, и только потом произошел отек головного мозга», — говорил собеседник «Газеты.Ru».

Наезд на ребенка произошел 23 апреля около 19.00 в тот момент, когда мальчик перебегал дорогу около подъезда. Его сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась местная жительница Ольга Алисова. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров.

Как уже сообщал наш портал, в крови погибшего в Балашихе 6-летнего мальчика, прозванного в СМИ «пьяным», не было следов алкоголя. Об этом в среду, 18 октября, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

После передачи резонансного уголовного дела в Главное следственное управление СКР тело мальчика было направлено на комплексную судебную экспертизу c участием 18 специалистов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны России. Согласно ее результатам, на момент аварии ребенок был абсолютно трезв, а обнаруженный при химическом исследовании крови этиловый спирт возник посмертно.

По версии следствия, ошибка произошла по вине врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова. Именно он проводил экспертизу тела мальчика, сбитого в апреле в Балашихе, и выявил следы алкоголя. В отношении Клейменова возбудили дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).