Испанский суд отменил независимость Каталонии

Конституционный суд Испании отменил декларацию парламента Каталонии о провозглашении независимости региона. Об этом во вторник, 31 октября, заявила официальный представитель суда, передает Reuters.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

Испанское правительство в ответ на решение Барселоны распустило каталонский парламент. Досрочный выборы назначены на 21 декабря.

1 октября в регионе состоялся референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.