Спрятавшаяся в Maxima девушка устроила ночью праздник с алкоголем и «вкусняшками»

На прошлой неделе стражам порядка из Лыунаской префектуры Эстонии пришлось реагировать на 300 вызовов. Были среди них и весьма странные. Например, патрулю передали информацию о пропавшей 19-летней девушке, за которую очень переживали родственники. Город стали прочесывать район за районом, но так никого и не нашли.

На следующий день ранним утром спасатели и представители охранной фирмы прибыли к магазину Maxima на Нарвском шоссе, где сработала сигнализация. Туда же подтянулась и полиция.

«Ночью около 4.00 полиция получила вызов в Maxima на Нарвском шоссе, где в магазине осталась ночевать девушка.

Она спряталась в примерочной кабине, взяв туда с собой алкогольные напитки и разнообразные сладости»,

- рассказал оперативный дежурный Тартуской патрульной службы Тармо Няпар.

Позже выяснилось, что это была та самая девушка, которую разыскивали накануне. Сигнализация сработала в тот момент, когда она покидала магазин через аварийный выход.