В Индии самолет во время полета потерял дверь, она упала на жилой дом

В Индии произошло необычное авиапроисшествие: небольшой тренировочный самолет совершал учебный полет в районе аэропорта Бегумпет. Внезапно воздушное судно стало трясти, в результате чего от него отвалилась одна из частей - дверь, сообщает Times of India.

Инцидент произошел на высоте около 750 метров. В это время самолет пролетал над населенным пунктом, расположенным вблизи от города Секундерабад (штат Телангана). Дверь упала на террасу жилого дома. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Местные жители сообщили, что незадолго до инцидента на крыше дома работали рабочие, но за несколько минут до происшествия они ушли на обед. Другие жители, включая самих хозяев дома, отделались испугом. «Это было как взрыв, мы выбежали в панике. После того, как мы вышли из здания, соседи сказали нам, что что-то отвалилось от самолета», - рассказал журналистам владелец дома Ганеш Ядава.

Times of India уточняет, что инцидент произошел в понедельник, 30 октября. На место происшествия прибыла полиция. Выяснилось, что оторвавшаяся дверь принадлежит воздушному судну из авиапарка местной авиационной академии. В тот день на борту находились два человека - тренер и ученик. Никто из них не пострадал. Им удалось благополучно посадить самолет в аэропорту.

На страничке академии в Facebook cказано, что учреждение проводит тренировочные полеты на самолетах типа Diamond DA42. Их производителем является австрийская компания Diamond Aircraft. Судя по снимкам, публикуемым индийскими СМИ, отвалившаяся деталь могла принадлежать одному из этих самолетов.

Впрочем, Ahmedabad Mirror " утверждает, что в инциденте участвовал не самолет, а вертолет. В настоящее время ведется расследование инцидента.