Трамп с женой отметили Хеллоуин в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания отпраздновали Хеллоуин в Белом доме. Чета не стала нарушать установленную многолетнюю традицию, передает Business Insider.

Празднование проходило на лужайке у резиденции в Вашингтоне. Дональд Трамп и Мелания раздали подарки детям, пришедшим в образах скелетов, персонажей «Звездных войн», динозавров и других существ.

Сам же Белый дом был украшен в честь праздника искусственной паутиной с пауками и летучими мышами. Также, вблизи здания были расставлены гигантские тыквы с вырезанными на них лицами предыдущих президентов США.