Brexit может стоить финсектору Лондона 75 тыс. рабочих мест

Финансовый сектор Лондона может потерять порядка 75 тыс. рабочих мест после выхода Великобритании из Евросоюза в 2019 году, предупреждает Банк Англии.

Такие потери рабочих мест, по мнению британского ЦБ, являются «объективным сценарием», особенно в случае, если Великобритания покинет ЕС без торгового соглашения.

Такой прогноз сопоставим с оценками консалтинговой компании Oliver Wyman, сообщает BBC.

Согласно этому прогнозу, Brexit приведет к потере Лондоном 35 тыс. рабочих мест непосредственно в финсекторе и еще 30-40 тыс. мест в смежных отраслях, включая юридические услуги.

Оценки других аналитических компаний существенно различаются. Так брюссельская Bruegel полагает, что лондонский финсектор потеряет около 30 тыс. рабочих мест в результате Brexit, тогда как глава London Stock Exchange (LSE) Ксавье Роле ожидает потери более 200 тыс. рабочих мест.

В том случае, если Британия выйдет из ЕС без заключения торгового соглашения, банки, управляющие компании и страховщики потеряют «паспортные права» на ведение операций в Евросоюзе, позволяющие им беспрепятственно продавать свои продукты и услуги в пределах всего региона, пишет MarketWatch.

Иностранные банки, в том числе швейцарские, американские и китайские, в настоящее время используют лондонские офисы для работы по всей Европе,

однако лишатся этой возможности после Brexit.

Многие финкомпании готовятся к «жесткому Brexit», планируя открытие штаб-квартир в других европейских государствах, в том числе во Франкфурте, куда будут переноситься и рабочие места.