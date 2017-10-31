Клинтон решила нарядиться президентом на Хэллоуин

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон пошутила, что скорее всего оденется президентом на Хэллоуин.

Политик рассказала об этом во время презентации книги об избирательной кампании 2016 года What Happened («Что произошло»), сообщает NBC News в Twitter.

«Мне пора бы подумать об этом, не так ли? Завтра же Хэллоуин. Возможно, я предстану в образе президента», — сказала Клинтон, вызвав хохот присутствующих в зале.

WATCH: Hillary Clinton joked that she would go as the president for Halloween. pic.twitter.com/v6oQvxuOtm— NBC News (@NBCNews) October 31, 2017

Политик не стала пояснять,

планирует ли она появиться в каком-то специальном костюме или же примерить на себя образ нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от Демократической партии, считалась безусловным фаворитом гонки, однако в итоге победу одержал республиканец Трамп. Его инаугурация состоялась 20 января.