Клинтон решила нарядиться президентом на Хэллоуин

Политик рассказала об этом во время презентации книги об избирательной кампании 2016 года What Happened («Что произошло»), сообщает NBC News в Twitter.

«Мне пора бы подумать об этом, не так ли? Завтра же Хэллоуин. Возможно, я предстану в образе президента», — сказала Клинтон, вызвав хохот присутствующих в зале.

pic.twitter.com/v6oQvxuOtm— NBC News (@NBCNews) October 31, 2017