Представитель Путина о его возможном визите в Балтию: это касается всех вас

Россия рассмотрит приглашение Эстонии принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию государственной независимости, если оно будет направлено, заявил во вторник в интервью «Интерфаксу» специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что Эстония еще не направила приглашения, и не исключил, что это может быть связано со сложными двусторонними отношениями.

«Во-первых, контакты на высшем уровне у нас заморожены в 2007 году после известных событий вокруг Бронзового солдата... Недавняя высылка двух дипломатов из консульства в Нарве не способствует тому, чтобы отношения на высшем уровне, на самом высоком уровне были возможны», - сказал М.Швыдкой.

Вместе с тем, по его словами, «если эстонская сторона направит приглашение, то оно будет рассмотрено».

Спецпредставитель президента РФ обратил внимание на то, что нынешним летом Владимир Путин был в Финляндии именно в рамках празднования 100-летия ее независимости.

«Финляндия тоже член Европейского союза, она сотрудничает с НАТО, но это не мешает нашим двусторонним отношениям, которые развиваются очень активно», - отметил он.

М.Швыдкой предложил «эстонским коллегам взять пример с соседей». «Не мне, разумеется, давать советы, я не хочу вмешиваться во внутренние дела независимого государства, но есть примеры, когда на праздники такого рода приглашается российский президент», - заметил он.

Причем, по его словам, это касается «не только Эстонии, но и Латвии, Литвы, Польши». «Без событий в России 1917 года они вряд ли так скоро добились бы государственности», - отметил М.Швыдкой.