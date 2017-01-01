Министр ФРГ: в Германии предотвращен «крупный теракт»

Задержание 19-летнего сирийца в Шверине произошло в нужный момент - удалось не только устранить опасность, но и собрать достаточные доказательства его вины, заявил министр внутренних дел ФРГ де Мезьер.

Задержав подозреваемого в терроризме сирийца в Шверине, правоохранительным органам удалось предотвратить «мощный теракт в Германии», заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maizière). «По имеющейся у нас информации, задержание произошло в нужный момент - достаточно поздно, чтобы собрать доказательства и одновременно достаточно рано, чтобы гарантированно устранить опасность», - указал он во вторник, 31 октября.

«Отличная работа»

Министр похвалил «отличную работу» нескольких ведомств, готовивших и проводивших операцию по задержанию исламиста. «Благодарю сотрудников и сотрудниц ведомства по охране конституции, уголовного розыска, федеральных и земельных спецподразделений полиции и органов юстиции, которые день за днем заботятся о нашей безопасности», - подчеркнул он.

Одновременно де Мезьер напомнил, что

террористическая угроза в Германии остается на высоком уровне

. Поэтому органы безопасности будут действовать «в случае необходимости решительно и последовательно», добавил он.

Задержан 19-летний сириец

Ранним утром 31 октября полиция задержала в Шверине 19-летнего гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта. В рамках спецоперации были обысканы несколько квартир в Шверине и Гамбурге. По данным Федеральной прокуратуры Германии, задержанный не позднее июля 2017 года принял решение совершить взрыв на территории ФРГ, руководствуясь исламистской идеологией и намереваясь убить и ранить большое число людей.

Кроме того, сириец уже предпринял конкретные действия по организации теракта и приобрел все необходимые для изготовления взрывного устройства компоненты, говорится в сообщении ведомства. В настоящее время неизвестно, была ли им уже выбрана конкретная цель для совершения теракта. Данных о членстве задержанного в террористических организациях у прокуратуры нет.