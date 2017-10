Застреленный в Таллинне юноша написал ночью страшное послание (фото, видео)

Он во всем видел заговоры. Об этом свидетельствуют последние сообщения Яануса Кяэрманна в соцсетях.

Прошедшей ночью было опубликовано сообщение: «Me and my family dead. Please make it count.» («Я и моя семья мертвы. Имейте в виду.»), пишет Elu24.

Vabaduse väljakul maha lastud mees teatas öösel: mina ja mu pere oleme surnud

Яанус Кяэрманн закончил Тартуский университет в 2009 году по специальности информатика. Далее продолжил обучение в Йоркском университете в Англии, где за два года получил степень магистра. Кяэрманн на протяжении нескольких лет работал в различных компаниях разработчиком программного обеспечения.

Однокурсники характеризуют Яануса как нормального человека, с которым потом они потеряли контакт.

Как уже сообщал Русский TVNET, cегодня незадолго до полудня в Таллинне на площади Вабадузе полицейский выстрелил в мужчину, который бродил по Старому городу и размахивал двумя ножами.

Находившийся на месте событий очевидец сообщил Postimees, что полицейские произвели четыре выстрела: три в воздух, а последний - в человека, который упал на землю. На месте происшествия был замечен валявшийся нож.

Читатель Postimees снял видео, как полиция стреляет, после чего человек с ножами падает.

Пресс-секретарь полиции Марие Аава подтвердила Postimees, что в 11.10 в Центр тревоги поступило сообщение, что по улице Харью движется мужчина, в руках у которого было два ножа.

«Люди были очень напуганы и звонили в Центр тревоги», - рассказывает Аава. Полиция отреагировала на вызов и прибыла на место происшествия. Стражи правопорядка попросили мужчины бросить ножи и остановиться. Мужчина не подчинился. «После повторных приказов полицейские были вынуждены сделать предупредительный выстрел в воздух. После этого мужчина по-прежнему не выполнил приказы, а стал приближаться к полицейскому с ножом. Полиция использовала табельное оружие для того, чтобы остановить мужчину», - говорит Аава.