Бывший премьер-министр Италии попал под подозрения по делу о взрывах в Риме, Милане и Флоренции

Бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони заинтересовались правоохранительные органы после того, как им стали известны новые подробности в деле о взрывах в Риме, Милане и Флоренции в 1993 году, ответственность за которые возложили на местную мафию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на итальянские СМИ.

Прокуратура Флоренции вновь открыла уголовное дело о взрывах, получив новую информацию о сговоре властей с мафией. Поводом для этого стали распечатки прослушанных разговоров босса мафии «Коза ностра» Джузеппе Гравиано, который несколько раз упомянул имя Берлускони, говоря о событиях 1993 года.

Сам Гравиано был арестован в 1994 году и отбывает пожизненное заключение. Если ранее ответственность за взрывы возлагалась исключительно на мафию, то теперь правоохранители не исключают, что чиновники были в сговоре с преступниками. Возможно, Берлускони, начавший политическую карьеру в 1993 году и ставший уже на следующий год премьером страны, мог «заказать» взрывы в трех городах.

Вместе с экс-премьером, которого неоднократно подозревали в связях с итальянским криминальным миром, фигурантом вновь открытого расследования стал его близкий соратник, бывший сенатор Марчелло Делль Утри, приговоренный ранее к семи годам заключения за связи с мафией.

Адвокат Николо Гедини, который представляет интересы Берлускони, заявил, что правоохранительные органы ранее не смогли найти доказательства причастности политика к взрывам, которые унесли жизни 10 человек.

Он также подчеркнул, что возобновление расследования является исключительно политическим шагом итальянских властей в преддверии региональных выборов на Сицилии в следующее воскресенье, 5 ноября, и выборов в национальный парламент, которые должны состояться в мае следующего года.