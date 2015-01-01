Ракетный удар «Великого Новгорода» по позициям ИГ в Сирии (видео)

Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли залповый удар высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов «Исламского государства» в районе Дейр-эз-Зора с подводной лодки «Великий Новгород».

В результате ракетного удара тремя крылатыми ракетами были уничтожены пункты управления, укрепительный район со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.

Как подчеркнули в российском военном ведомстве, данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей. Кроме того, сообщается, что авиационная группа РФ и постоянно действующее соединение ВМФ в Средиземном море

продолжают оказывать поддержку правительственным войскам Сирии в борьбе с террористическими группировками.

За два месяца с момента вхождения в состав группировки ВМФ в Средиземном море подводная лодка «Великий Новгород» провела четыре пуска крылатых ракет «Калибр» по объектам террористических группировок на дальности от 350 до 700 километров, отмечает ТАСС.

Крылатые ракеты «Калибр» первоначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подлодок проекта 885 «Ясень». Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится «Великий Новгород», так и надводные корабли. Дальность действия «Калибров» - около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против террористов в Сирии 7 октября 2015 года, напоминает РИА «Новости».