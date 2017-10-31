Мужчина открыл стрельбу по толпе у Всемирного торгового центра в Нью-Йорке (видео)

В Нижнем Манхэттене, самой южной части основного острова города Нью-Йорк произошла стрельба, сообщает NBC New York со ссылкой на источники в полиции.

По данным источника, пострадали не менее пяти человек. Стрельба произошла на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит вблизи Всемирного торгового центра.

At Least 5 Injured When Box Truck Driver Mows Down Pedestrians: Sources

По предварительным данным, мужчина открыла огонь по толпе в микрорайоне Трайбека. По данным источников New York Post в правоохранительных органах, пострадали шесть человек.

По одним данным, грузовик врезался в толпу; полиция застрелила водителя, находившегося в грузовике, еще одного человека - возможно, сообщника водителя - арестовала.

По другим данным, два человека вышли из грузовика на велосипедную дорожку и открыли стрельбу. На место преступления быстро подоспела полиция и остановила нападавших, убив одного и задержав другого.

Очевидцы говорят, что водитель грузовика что-то невнятно кричал, а люди вокруг разбегались в разные стороны с криками «у него пистолет». Другие свидетели произошедшего говорят, что грузовик выехал на велосипедную дорожку и начал давить людей.

Bloodbath in downtown NYC after driver shoots pedestrians from his truck

В полиции рассказали, что сообщение о стрельбе поступило около 15.15 по местному времени (21.15 по Риге).

В твиттере полиции Нью-Йорка сообщается, что стрелок задержан.