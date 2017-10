Теракт в Нью-Йорке: водитель начал сбивать людей, погибли 8 человек

По данным источника, пострадали не менее пяти человек. Стрельба произошла на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит вблизи Всемирного торгового центра.

At Least 5 Injured When Box Truck Driver Mows Down Pedestrians: Sources

По предварительным данным, мужчина открыла огонь по толпе в микрорайоне Трайбека. По данным источников New York Post в правоохранительных органах, пострадали шесть человек.

По одним данным, грузовик врезался в толпу; полиция застрелила водителя, находившегося в грузовике, еще одного человека - возможно, сообщника водителя - арестовала.

По другим данным, два человека вышли из грузовика на велосипедную дорожку и открыли стрельбу. На место преступления быстро подоспела полиция и остановила нападавших, убив одного и задержав другого.

Currently there is one person in custody. No others outstanding. All information is preliminary as the investigation is ongoing. pic.twitter.com/nsaUgZ8MJH— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017

Поступила также информация, что водитель на пикапе сбил несколько человек на велодорожке, после чего вышел из машины и начал стрелять. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицейских и очевидцев. Сообщается также, что машина врезалась в школьный автобус.

Как заявили представители городских властей на пресс-конференции, созванной в связи с терактом, шесть человек погибли на месте происшествия, еще двое умерли в больнице, пострадали от девяти до 15 человек.

Официальной информации о жертвах пока нет.

Очевидцы говорят, что водитель грузовика что-то невнятно кричал, а люди вокруг разбегались в разные стороны с криками «у него пистолет». Другие свидетели произошедшего говорят, что грузовик выехал на велосипедную дорожку и начал давить людей.

Водитель грузовика во время движения по велодорожке кричал «Аллаху акбар!», попадавшиеся ему на пути люди разбегались в разные стороны с криками «У него пистолет!». Путь водителю перегородил водитель на желтом автобусе.

Некоторые очевидцы между тем говорят, что у вышедшего из пикапа мужчины при себе были два игрушечных пистолета. Подоспевшие на место происшествия полицейские, заметив мужчину, ранили его в ногу, затем задержали и доставили на допрос. Позже была опубликована фотография преступника.

Согласно сообщениям в социальных сетях, на Хеллоуин, который отмечается 31 октября,

лидеры "Исламского государства через собственные каналы в интернете призывали сторонников совершать теракты на грузовиках в Европе и США.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на срочной пресс-конференции назвал нападение «трусливым терактом, направленным против невинных мирных людей».

"This was an act of terror" - New York mayor says at least 8 people killed, more than 12 others hurt in attack https://t.co/ph8ILCToBN pic.twitter.com/MKhe94dkLM— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 31, 2017

Президенту США Дональду Трампу спецслужбы уже доложили о произошедшем. Его жена Мелания Трамп написала в Twitter, что его «сердце разбито», и сказала, что следит за новостями из Нью-Йорка.

My heart breaks for #NYC today. Thoughts & prayers as we monitor the situation.— Melania Trump (@FLOTUS) October 31, 2017

В полиции рассказали, что сообщение о стрельбе поступило около 15.15 по местному времени (21.15 по Риге).

Bloodbath in downtown NYC after driver shoots pedestrians from his truck