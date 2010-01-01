Теракт в Нью-Йорке: опубликована фотография преступника

В финансовом квартале Нью-Йорка во вторник, 31 октября, около 15:20 по местному времени примерно в двух кварталах от памятника жертвам 11 сентября, произошел теракт. Жертвами преступления стали восемь человек, сообщила полиция города. По последним данным, еще 11 человек получили ранения

По словам очевидцев, водитель белого пикапа выехал на велодорожку, проехал по ней примерно 20 кварталов, сбивая людей. Водитель грузовика во время движения кричал «Аллаху акбар!», попадавшиеся ему на пути люди разбегались в разные стороны с криками «У него пистолет!». Путь пикапу перегородил водитель школьного автобуса.

Подозреваемый врезался в автобус и вышел из грузовика, выкрикивая «Аллаху акбар!». В руках он держал пневматическое и пейнтбольное оружие. Мужчина был задержан полицейскими и доставлен в больницу. При задержании он получил ранение в живот.

Позже была опубликована фотография преступника. Он был идентифицирован как 29-летний Сайфулло Хабибуллаевич Саипов из города Тампа, штат Флорида, сообщает CBS News. Саипов - уроженец Узбекистана. Он переехал в США по грин-карте в 2010 году, сообщает со ссылкой на источник Fox News.





Подозреваемый совершил атаку от имени террористической группировки «Исламское государство»*, сообщает телеканал NBC News. По данным источников, мужчина оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени ИГ*.

BREAKING: Photo of Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29, of Tampa (via Uzbekistan), suspect in deadly NYC terror attack https://t.co/903UAzBRGs pic.twitter.com/mO9AcIVafY— Drew Liquerman 🇺🇸 (@DrewLiquerman) 31 октября 2017 г.

По сведениям прессы, Саипов проживал в городе Патерсон (штат Нью-Джерси), где работал водителем Uber. При задержании у него обнаружили водительские права, выданные в штате Флорида, в которых указан адрес в Тампе.

Согласно сообщениям в социальных сетях, на Хеллоуин, который отмечается 31 октября, лидеры «Исламского государства»* через собственные каналы в интернете призывали сторонников совершать теракты на грузовиках в Европе и США. Позже сторонники ИГ* начали «праздновать» атаку в Нью-Йорке.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на срочной пресс-конференции подтвердил, что произошедшее - теракт. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что эта атака похожа на другую, совершенную «очень больным» и «невменяемым человеком» не в США. Про какую атаку он писал, неизвестно. Жена президента Мелания Трамп написала, что ее «сердце разбито», и сказала, что следит за новостями из Нью-Йорка.





