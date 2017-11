Теракт в Нью-Йорке: опубликована фотография преступника

По словам очевидцев, водитель белого пикапа выехал на велодорожку, проехал по ней примерно 20 кварталов, сбивая людей. Водитель грузовика во время движения кричал «Аллаху акбар!», попадавшиеся ему на пути люди разбегались в разные стороны с криками «У него пистолет!». Путь пикапу перегородил водитель школьного автобуса.

Подозреваемый врезался в автобус и вышел из грузовика, выкрикивая «Аллаху акбар!». В руках он держал пневматическое и пейнтбольное оружие. Мужчина был задержан полицейскими и доставлен в больницу. При задержании он получил ранение в живот.

Позже была опубликована фотография преступника. Он был идентифицирован как 29-летний Сайфулло Хабибуллаевич Саипов из города Тампа, штат Флорида, сообщает CBS News. Саипов - уроженец Узбекистана. Он переехал в США по грин-карте в 2010 году, сообщает со ссылкой на источник Fox News.





Подозреваемый совершил атаку от имени террористической группировки «Исламское государство»*, сообщает телеканал NBC News. По данным источников, мужчина оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени ИГ*.

