Трамп решил ужесточить программу отбора беженцев

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что распорядился еще больше ужесточить программу отбора беженцев, которым разрешают въезд в США.

«Я только что распорядился, чтобы министерство внутренней безопасности усилило и без того экстремальную программу отбора. Быть политически корректным − это отлично, но не для этого!» − написал американский лидер.

Не известно, однако, связано ли такое решение с терактом в Нью-Йорке, о котором президент США уже оставил несколько твитов.

Напомним, ранее Трамп объявил, что возобновляет программу приема беженцевпосле 120-дневного моратория, но усиливает процедуры отбора граждан из 11 стран. Он обещал, что процедуры отбора будут «экстремальными» и считает, что добился этой цели.