Как работают пограничники: дерзкого латвийца «успокоили» на границе Беларусь-Латвия

30 октября в пункте пропуска «Григоровщина» 36-летний гражданин Латвии на автомобиле «Audi» предпринял попытку прорыва через границу, сообщается в официальном пресс-релизе Пограничного комитета Беларуси.

Во время прохождения инспекционного досмотрового комплекса сотрудники таможни направили автомобиль латвийца в бокс для углубленного досмотра. Водитель сел в иномарку и нажал на педаль газа. Срываясь с места по встречной полосе, по которой двигаются автомобили, въезжающие в Беларусь, он направился в сторону латвийской границы, сбив шлагбаум и проехав через средства принудительной остановки, повредив колеса транспортного средства.

Однако благодаря совместным оперативным действиям белорусских и латвийских пограничников прорыв через границу был предотвращен.