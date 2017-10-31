Отстраненный властями Испании от должности глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе (31 октября), где временно скрывается от «незаконных преследований», выдвинул новый ультиматум Мадриду.

Пучдемон задал испанским властям «прямой вопрос»: готовы ли они признать результаты внеочередных парламентских выборов в Каталонии в случае победы сторонников независимости. И соответственно: готовы ли они будут в этом случае дать Каталонии независимость, сообщает портал rfi.fr

Отстраненный глава Каталонии выдвинул ультиматум Мадриду

Ранее сообщалось, что 27 октября, каталонский парламент объявил о независимости Каталонии от Испании. В ответ на это Мадрид ввел в регионе прямое управление и отстранил от должности главу Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил и о проведении в Каталонии внеочередных парламентских выборов 21 декабря.