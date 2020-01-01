В Японии некурящим сотрудникам дали дополнительные выходные

Японская компания предоставляет своим некурящим сотрудникам дополнительные шесть дней отпуска в год, для того чтобы компенсировать время, которое на перекуры тратят их коллеги.

О своем решении фирма объявила в сентябре, после того как ее сотрудники, у которых нет вредных привычек, пожаловались, что работают больше других.

Директор надеется, что это подвигнет и других сотрудников отказаться от курения.

В последние месяцы борьба с пагубной привычкой усилилась по всей Японии. В июле губернатор Токио Юрико Коике заявил о планах ввести запрет на курение в общественных местах столицы в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года.