Застреленный вчера в Таллине мужчина: «Вы все запрограммированы» (фото, видео)

Разрушительные технологии, белокожие мигранты и США, которые следят за тобой через микроволновки: журналист Николай Караев пытается заглянуть во внутренний мир застреленного вчера Яануса Кяэрманна, бродившего по центру Таллинна с ножами и босиком.

В Интернете ни одна жизнь не проходит бесследно. В том числе жизнь Яануса Кяэрманна, брата одного из богатейших бизнесменов Эстонии Кристо Кяэрманна. Начать стоит, конечно, с Facebook - судя по всему, это был основной блог покойного; еще у него имелся Twitter, но туда он скорее транслировал то, что постил в Facebook. Да и писал там нечасто, а когда писал, делал это по-английски (который знал хорошо: все-таки учился в магистратуре в Йоркском университете).

Страница Яануса Кяэрманна на Facebook

Тем не менее, последняя запись очень характерна:

«А ваше сознание контролируется сверхбыстро мелькающим фоном сообщения».

Тема контроля повторяется в последних постах Кяэрманна настойчиво. Ночью накануне Кяэрманн постил, мягко говоря, сумасшедшие тексты вроде:

Я также обнаружил новое решение проблемы чистой энергии - с помощью льда. Используйте трубку с зигзагами, то есть не-джоулевы магниты или галлий. Создайте давление ниже атмосферного, и лет сразу же начнет таять. Он использует энергию, содержащуюся в водородных связях. На деле моей единственной целью было подхватить идеи, но, кажется, мной манипулировали. Другая идея - реактивная летающая тарелка вертикального взлета: нужно поставить двигатели спереди. Винты и зафиксированные на земле воздушные шары для космического лифта.

Я не Шерлок Холмс, но выводы напрашиваются. Кяэрманн явно увлекался наукой (в том числе химией), техникой - и фантастикой. Весь этот поток сознания напоминает, например, мистические видения фантаста Филипа К. Дика (не удивлюсь, если окажется, что Кяэрманн активно его читал), а «космический лифт» - старая идея другого фантаста, Артура Кларка. Чем был спровоцирован такой поток фантазии - нам остается только догадываться.

Кстати, загадочная «трубка с зигзагами» (a pipe with a zic-zac), если ее поискать в Гугле, может оказаться «карой», церемониальным браслетом сикхов - по крайней мере, индийские ювелиры предлагают купить такую «pipe 3 line zic zac kara». Такие штуки популярны у людей, увлекающихся всяческой мистикой.

Еще несколько ФБ-постов, написанных Кяэрманном позапрошлой ночью:

США могут следить за каждым вашим движение через спутники и микроволновки, вайфай и молнии.

Гамильтон - это коллатц, добавь три точки, раздели на два. Наконец получишь цикл.

Кажется, никакого последнего ужина.

У ЦРУ есть гамильтонов ИскИн, вы все запрограммированы.

ЦРУ явилось в водопроводе, в проточной воде. Бесконечное упражнение, веревка - это зубы (тут английский мешается с эстонским, расшифровать его непросто - Н.К.) Изучите картину лошадью, там много интересного. V. Я надеялся, что семью сберегут, но, кажется, нет. Жестоко.

Я и моя семья мертвы. Пожалуйста, считайте.

В основном - все та же паранойя. Второй пост кажется бредом, но если это бред, то математический. «Коллатц» отсылает к недоказанной гипотезе Коллатца, она же «сиракузская проблема»: если взять любое число натурального ряда и, если оно нечетное, умножить на 3 и прибавить 1, а если нечетное, разделить на 2, и над полученным числом произвести те же действия, в итоге мы рано или поздно получим единицу, а после нее - цикл: 4, 2, 1, 4, 2, 1...

Это математическая проблема; «Гамильтон» в этом контексте может отсылать к жившему в XIX веке Уильяму Роуэну Гамильтону, подарившему науке кватернионы, гамильтониан и много чего еще.

Всё это, очевидно, сочетание нестойкого рассудка с математическим образованием.

Плюс фантазии о следящем за всеми «гамильтоновом» искусственном интеллекте ЦРУ, который всех нас программирует.

Третий пост - самый интересный. С одной стороны, он может намекать на то, что Кяэрманн уже в тот момент (00.13 ночи 31 октября) знал, что несостоявшийся ужин мог стать последним. С другой, тут игра слов: last supper - это традиционно тайная вечеря, последняя трапеза, которую Иисус разделил с апостолами. В современном английском слово supper употребляется сравнительно редко, так что игра слов намеренная. Возникает много вопросов: ощущал ли Кяэрманн себя мессией, который назавтра пойдет на крест (на пули полицейских),

или же чьим-то апостолом, или, может быть, были какие-то апостолы у него самого?..

Ну а самым первым постом ночи накануне похода с ножами было фото Дональда Трампа. С ним вроде бы рифмуется коммент к последнему посту (юзер Sass Vask): «Левые либералы тщательно промыли мальчику мозги. Теперь результат всем очевиден». Однако по другим постам очевидно иное: Яанус Кяэрманн - с помощью веществ или без них -

жил в каком-то своем мире, и политическое мировоззрение левых тут ни при чем.

Впрочем, с условными «левыми либералами» Кяэрманна связывает по крайней мере один текст: полтора года назад он опубликовал на сайте Каура Кендера «Нигилист» (с подзаголовком «Коммунизм») статью «Пять миллионов эстонцев и город мира Уус-Нарва?». Посвящена она, как несложно догадаться, нашим (эстонским, - прим.ред.) демографическим проблемам.

Решение предлагается традиционное - «массово принять и ассимилировать мигрантов». По мнению Кяэрманна, «определенный консерватизм в вопросах культуры и расы в национальном государстве оправдан», так что завозить следует мигрантов «с теми же физическими и культурными параметрами»,

скажем, нам подошли бы «белокожие светловолосые образованные финны, шведы, датчане, немцы, французы, англичане».

Далее автор призывает обратить внимание и на русских: «Известно же, что русские (по крайней мере, северные) - это просто русскоговорящие финны». Правда, он тут же оговаривается: «Хотя генетически они к эстонцам близки, в плане культуры это был бы не самый умный шаг».

Умный - завозить сюда «избежавшие обрусения» финноугорские народы, после чего переименовать Пыльвамаа в Мордовию, а Валгамаа - в Новую Удмуртию. Петербург превращается в «остановку круизных судов, идущих в Нарву», Нарва объединяется с Силламяэ и превращается в новый Гонконг (ну или Сингапур) и так далее. Сложно сказать, чего тут больше - национальной идеи или откровенного стеба в духе Новых Васюков. Кауру Кендеру текст понравился.

Можно еще предположить, что Кяэрманн был своего рода художником-акционистом вроде Петра Павленского: в апреле этого года он фотографировался голым у здания парламента в позе то ли Терминатора из известного фильма, то ли Ньютона с картины Уильяма Блейка (плюс загадочный «прибор» с треножником и шаром - надо думать, опять какая-то математика: трисекция угла, квадратура круга...) - и это мог быть хэппенинг.

И, может быть, вчерашний поход с ножами и босиком - это тоже своего рода хэппенинг, только уже последний.

Интернет хранит и другие следы Кяэрманна. Профайл на вот этом сайте сообщает, что Кяэрманн был ростом 183 см и весил 73 кг.

Профайл смотрите здесь

Интересна страничка в профессиональной соцсети LinkedIn, на которой покойный характеризовал себя следующим образом:

Программист с обширными познаниями и техногик с глубокой страстью к разрушительным технологиям, бизнесу, науке и стартапам, а также нерешенным проблемам. Восемь лет опыта создания инфосистем: Java, C#, Python. Лыжник-марафонец, любитель циклов и мотоциклов. Обожает компанию страстных людей, которые не прочь одолеть лишнюю милю, чтобы сделать что-то великое.

Страничка в профессиональной соцсети LinkedIn

Чтобы никто не подумал дурного: «разрушительные технологии» (они же «подрывные») - это революционные технологии, меняющие систему ценностей рынка, например, электронная почта, разрушившая почти до основания почту традиционную.

Судя по странице, Кяэрманн изучал математику и программирование сначала в Тарту, потом в Йорке, работал в компаниях Fujitsu Service Ltd, Andmevara Ltd (программистов) и Knowit Estonia (консультантом). Владел кроме эстонского английским («совершенное профессиональное владение») и русским. Любил играть в футбол и плавать. Добавим, что когда-то Кяэрманн более чем успешно занимался танцами.

Так что же это все-таки было? Произведение искусства? Острый психоз? Наркотическое опьянение? Прогрессировавшее безумие? Может быть, ответов на эти вопросы мы не получим никогда, и в любом случае их должны давать профессионалы. Но, кажется, уже ясно, что случай Кяэрманна совсем не похож на теракты во Франции и Финляндии: