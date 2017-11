Трамп пригрозил отменить лотерею на грин-карты

«Террорист приехал в нашу страну с помощь системы «Лотерейная программа визового разнообразия», творение Чака Шумера. Я хочу систему, основанную на достоинствах. Мы активно выступаем за такую миграцию, больше никаких лотерей от демократов. Нам нужно стать ГОРАЗДО сильнее (и умнее)», — поведал Трамп.

О том, что совершивший теракт в Нью-Йорке уроженец Узбекистана 29-летний Сайфулло Саипов, выиграл грин-карту в лотерею и приехал в США, стало известно ранее 1 ноября.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017