В Эстонии тоже ждут открытия Lidl

«Приход Lidl на эстонский рынок может довольно сильно повлиять на уровень цен, - сказал Падумяэ на экономической конференции Rimi. - Литовский рынок, куда Lidl уже пришел, показывает нам, что если Lidl все-таки придет и в Эстонию, появление нового конкурента будет держать цены на довольно низком уровне».

Падумяэ говорит, что приход дешевого магазина заставит пересмотреть цены на всем эстонском рынке. Руководитель Rimi Eesti отметил, что недавно открывшиеся в Эстонии новые торговые центры показывают, что компании ищут способы защитить свою долю на рынке.

«Каждый ищет возможность защитить свою долю на рынке. Но в то же время это не только расширение деятельности: торговцы пересматривают свою сеть магазинов и, при необходимости, закрывают магазины в районах, где остается все меньше людей», - сказал Падумяэ.