В Эстонии тоже ждут открытия Lidl

По оценке руководителя Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, приход на эстонский рынок дешевой торговой сети Lidl может повлиять на уровень цен.
«Приход Lidl на эстонский рынок может довольно сильно повлиять на уровень цен, - сказал Падумяэ на экономической конференции Rimi. - Литовский рынок, куда Lidl уже пришел, показывает нам, что если Lidl все-таки придет и в Эстонию, появление нового конкурента будет держать цены на довольно низком уровне».
Падумяэ говорит, что приход дешевого магазина заставит пересмотреть цены на всем эстонском рынке. Руководитель Rimi Eesti отметил, что недавно открывшиеся в Эстонии новые торговые центры показывают, что компании ищут способы защитить свою долю на рынке.
«Каждый ищет возможность защитить свою долю на рынке. Но в то же время это не только расширение деятельности: торговцы пересматривают свою сеть магазинов и, при необходимости, закрывают магазины в районах, где остается все меньше людей», - сказал Падумяэ.