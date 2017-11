У американского террориста Саипова нашли записку

По словам чиновника, нападавший попал под влияние террористической группировки «Исламское государство», когда в 2010 году приехал в США по программе розыгрыша виз.

Сообщается, что у Саипова якобы была найдена некая записка, в которой говорится о преданности ИГ, но власти утверждают, что прямой связи с группировкой нет.

В то же время

CNN сообщает, что Саипов был зарегистрирован в некой социальной сети, в которой ИГ ведет пропаганду радикального ислама.

Также в сообщении телеканала говорится, что после задержания Саипов участвовал в допросе со стороны ФБР и городской полиции и не стал отказываться от беседы с правоохранительными органами.

BREAKING: Photo of Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29, of Tampa (via Uzbekistan), suspect in deadly NYC terror attack https://t.co/903UAzBRGs pic.twitter.com/mO9AcIVafY— Drew Liquerman 🇺🇸 (@DrewLiquerman) October 31, 2017