У американского террориста Саипова нашли записку

Уроженец Узбекистана 29-летний Сайфулло Саипов, который работал в штате Нью-Джерси таксистом, а днем 31 октября устроил теракт в центре Нью-Йорка, увлекся радикальным исламом уже в США, сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает The Washington Post.

По словам чиновника, нападавший попал под влияние террористической группировки «Исламское государство», когда в 2010 году приехал в США по программе розыгрыша виз.

Сообщается, что у Саипова якобы была найдена некая записка, в которой говорится о преданности ИГ, но власти утверждают, что прямой связи с группировкой нет.

В то же время

CNN сообщает, что Саипов был зарегистрирован в некой социальной сети, в которой ИГ ведет пропаганду радикального ислама.

Также в сообщении телеканала говорится, что после задержания Саипов участвовал в допросе со стороны ФБР и городской полиции и не стал отказываться от беседы с правоохранительными органами.

BREAKING: Photo of Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29, of Tampa (via Uzbekistan), suspect in deadly NYC terror attack https://t.co/903UAzBRGs pic.twitter.com/mO9AcIVafY— Drew Liquerman 🇺🇸 (@DrewLiquerman) October 31, 2017

Около 15:20 по местному времени 31 октября Саипов, будучи за рулем белого пикапа, выехал на велосипедную дорожку в финансовом квартале Нью-Йорка и проехал примерно 20 блоков, пытаясь задавить людей. Затем он вышел из машины, достал оружие и открыл огонь. Подоспевшая полиция ранила нападавшего в ногу, задержала его и доставила на допрос.

Сначала произошедшее не расценивалось как теракт,

но власти изменили мнение после того, как выяснилось, что Саипов, совершая преступление, кричал «Аллах акбар!». В результате действий террориста погибли восемь человек, 12 - получили ранения. Среди погибших - пять граждан Аргентины. В Генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили, что пострадавших среди россиян нет.