Выехавшее на тротуар такси вызвало панику в центре Лондона

В центральном районе Лондона Ковент-Гарден такси выехало на тротуар. Об этом сообщает Metro.

Свидетели сообщили, что автомобиль сбил несколько человек. По словам очевидцев, среди прохожих началась паника.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на данные полицейских источников утверждает, что в районе Ковент-Гарден произошло дорожно-транспортное происшествие, которое не является террористической атакой.

31 октября выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на арендованном грузовике совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов.

Затем он со словами «Аллаху Акбар!» выскочил из кабины с травматическим и пейнтбольным пистолетами в руках. Полицейские ранили его и задержали. Из-за действий преступника погибли восемь человек, 15 пострадали.