Теракт в Нью-Йорке: террористу грозит Гуантанамо

Уроженца Узбекистана 29-летнего Сайфулло Саипова, совершившего наезд на велосипедистов в Нью-Йорке, могут отправить в тюрьму Гуантанамо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает AFP.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что «безусловно рассмотрит» вопрос отправки террориста в тюрьму Гуантанамо.ъ

Ранее стали известны подробности допроса Саипова, проведенного следователями в больнице. Сотрудники спецслужб рассказали, что он не раскаивается в содеянном и практически хвастается преступлением. Отмечается, что мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов США.

Напомним, 31 октября

в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку и проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

В результате инцидента восемь человек погибли и более десяти пострадали. Американские власти считают случившееся терактом.