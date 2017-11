Опубликован личный дневник Усамы бен Ладена

Отмечается, что документы были получены в мае 2011 года. В дневнике присутствуют записи, которые террорист делал накануне гибели.

Также ЦРУ опубликовало различные текстовые файлы, аудио, видео и системные файлы программного обеспечения.

Среди документов присутствуют фотографии сына бен Ладена Хамзы, видеочерновики с заявлениями бывшего «террориста номер один»

и джихадистская пропаганда международной исламистской террористической организации «Аль-Каида».

Today we released nearly 470,000 files recovered in 2011 raid on Usama Bin Ladin’s compound in Abbottabad, Pakistan.https://t.co/QZcoAu3uEw pic.twitter.com/Dn8awV9ndn— CIA (@CIA) November 1, 2017