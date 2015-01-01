ЮНИСЕФ: Каждые семь минут в мире умирает ребенок

В мире каждые семь минут погибает от насилия подросток. Такие данные опубликовал в докладе Детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

Отмечается, что только в 2015 году насилие забрало жизни около 82 тыс. подростков во всем мире. Наиболее уязвимы люди в возрасте от 15 до 19 лет, они умирают от насилия в три раза чаще, чем дети 10-14 лет.

Чаще всего смерть подростка является результатом межличностных конфликтов, а не коллективного насилия. В 2015 году двое из трех подростков погибли от убийств, остальные – в результате конфликтов.

Согласно последним данным, в течение прошлого года 9 млн девочек в возрасте от 15 до 19 лет вынуждены были вступать в половую связь

или подвергались другим сексуальным действиям.

В 20 странах около 9 из 10 девочек-подростков заявили о том, что их принуждали к сексу и впервые это произошло в подростковом возрасте.