Британский министр обороны ушел в отставку из-за секс-скандала

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала вокруг недопустимого поведения по отношению к женщинам. Об этом сообщает «Би-би-си».

Он заявил, что его поведение «не соответствует» стандартам, предписанным британским военным.

В октябре журналистка Джулия Хартли-Брюер заявила, что 15 лет назад некий мужчина пытался потрогать ее за колено на ужине на конференции Консервативной партии, она пригрозила дать ему пощечину за это. Газете The Sun удалось выяснить, что этим мужчиной был именно Фэллон.

В октябре 2017 года десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна. После этого аналогичные обвинения выдвинули в адрес режиссеров Джеймса Тобака и Бретта Ратнера, а также актера Кевина Спейси.