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Глава правительства Латвии впервые нанесет визит в Индию

Korrespondent.net
Марис Кучинскис | Фото: Zane Bitere / LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис с сегодняшнего дня до 6 ноября будет находиться с рабочим визитом в Индии, сообщили агентству ЛЕТА в бюро главы правительства.

В Нью-Дели у Кучинскиса запланированы встречи с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди.

Премьер-министр также посетит международную выставку продуктов питания «World Food India», в которой участвуют и латвийские предприниматели.

Также у премьера запланировано участие в латвийско-индийской конференции о транспорте и логистике в Мумбае и торжественное открытие почетного консульства Латвии.

Это будет первый визит главы латвийского правительства в Индию. Сопровождать его будут представители МИД, Министерства сообщения, Латвийского агентства инвестиций и развития, а также делегация предпринимателей, представляющих транспортную отрасль, логистику и пищевую промышленность.

    Марис Кучинскис Индия
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