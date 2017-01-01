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Стрельба у магазина в США; есть погибшие

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Неизвестный мужчина устроил стрельбу возле универмага сети Walmart в Торнтоне (штат Колорадо, США).

Городская полиция сообщила в Twitter, что в результате стрельбы погибли два человека.

«Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина транспортирована (в больницу)», − говорится в сообщении полиции.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, В Лас-Вегасе в ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США. 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. Перед штурмом полиции он застрелился.

В результате бойни 59 человек погибли и 527 пострадали.

США
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