Стрельба у магазина в США; есть погибшие

Городская полиция сообщила в Twitter, что в результате стрельбы погибли два человека.

«Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина транспортирована (в больницу)», − говорится в сообщении полиции.

Обстоятельства инцидента выясняются.

No longer active shooter. Active crime scene. People are worried sick about loved ones. pic.twitter.com/ZB1FEiR6sS— Michael Konopasek (@MikeKonopasek) 2 ноября 2017 г.