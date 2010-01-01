Трамп выступил за смертную казнь для нью-йоркского террориста

Президент США Дональд Трамп в среду вечером высказался за смертную казнь для 29-летнего выходца из Узбекистана Сайфулло Саипова, который накануне был обвинен в совершении теракта в Нью-Йорке, унесшего жизни 8 человек.

«Нью-йоркский террорист с восторгом просил повесить флаг ИГ в своей больничной палате. Он убил восемь человек и тяжело ранил 12. Должен получить смертный приговор!» - написал глава государства в Twitter, выделив последнюю фразу заглавными буквами.

Ранее Трамп сообщил в связи с терактом, что намерен немедленно начать работу с конгрессом США по отмене лотереи на получение иммиграционных виз для жителей других государств. Он подчеркнул, что США «должны избавиться от лотерейной программы как можно скорее», чтобы «покончить с цепной миграцией». Американское Министерство внутренней безопасности уточнило, что Саипов въехал в страну в 2010 году по визе, выигранной в лотерею.

Говоря о Саипове, Трамп заявил, что рассмотрит возможность его отправки в спецтюрьму на базе ВМС США Гуантанамо на Кубе, где содержатся подозреваемые Вашингтоном в террористической деятельности.

Власти США в среду предъявили обвинения Сайфулло Саипову. Злоумышленник, сбивший на пикапе насмерть восемь человек и ранивший более десяти, может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению, отмечает ТАСС. Обвинения были предъявлены в суде в Манхэттене.

В материалах прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк говорится, что Саипова обвиняют в том, что он «намеренно предоставлял материальную поддержку и ресурсы» террористической группировке «Исламское государство». Кроме того, ему инкриминируется убийство восьми человек.

Обвиняемый днем 31 октября «вывел автомобиль-пикап на полосу для велосипедистов, а потом на пешеходную дорожку в Нью-Йорке, умышленно убив <...> восемь человек и ранив по крайней мере 12 человек», отмечается в документах.

По второму пункту обвинения террористу может грозить смертная казнь, за поддержку терроризма предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Как заявил на пресс-конференции и.о. прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Йон Ким, вопрос о том, будет ли его ведомство добиваться смертной казни в отношении Саипова, пока не решен. Однако он не исключил такой вариант.

Саипов, доставленный в суд на инвалидной коляске, так как сотрудники полиции ранили его сразу же после теракта, не делал заявлений о своей виновности или невиновности. Он также не стал требовать освобождения под залог, поэтому останется под стражей до судебного процесса, дата начала которого еще не назначена.

Преступник после ареста признался властям, что действовал под влиянием пропаганды ИГ. Эти слова подтвердили экстремистские материалы, которые были обнаружены на его сотовом телефоне, в том числе видеоролики с убийствами заложников террористами. После госпитализации Саипов также попросил разместить символику ИГ в своей больничной палате.

По данным прессы, следователи провели обыск в доме Саипова в штате Нью-Джерси, а также допросили его супругу. На компьютере обвиняемого также были найдены материалы, связанные с ИГ.



