Увеличилось число погибших во время стрельбы в Колорадо

С двух до трех увеличилось число погибших в результате стрельбы у супермаркета Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо.

Как сообщает местная полиция, в больнице скончалась получившая ранение женщина. Еще двое мужчин погибли на месте происшествия.

UPDATE: There is currently NO one in custody. Unfortunately the female transported with injury has also passed away. (3) confirmed dead. pic.twitter.com/HOpyrw8BUn— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 ноября 2017 г.

Пока нет ясности в том, что именно произошло в универмаге. Находившиеся там люди рассказали журналистам, что, услышав звуки стрельбы, постарались побыстрее покинуть опасное место и выбежать на улицу. По некоторым данным, прозвучало не менее 30 выстрелов, пишет NEWSru.com.

В настоящее время, как сообщает агентство Reuters, полиция изучает видеозапись с камер наблюдения и пытается выйти не след преступника.

Полиция предупредила людей, чтобы они держались подальше от торгового центра, где произошла стрельба. Улицы, ведущие в этот район, перекрыты стражами порядка.

Торнтон - город с населением около 120 тысяч человек, находится примерно в 16 км к северо-востоку от Денвера.

В США при стрельбе в универсаме в штате Колорадо погибли три человека