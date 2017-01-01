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Увеличилось число погибших во время стрельбы в Колорадо

Русский TVNET
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Фото: AP/Scanpix

С двух до трех увеличилось число погибших в результате стрельбы у супермаркета Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо.

Как сообщает местная полиция, в больнице скончалась получившая ранение женщина. Еще двое мужчин погибли на месте происшествия.

Пока нет ясности в том, что именно произошло в универмаге. Находившиеся там люди рассказали журналистам, что, услышав звуки стрельбы, постарались побыстрее покинуть опасное место и выбежать на улицу. По некоторым данным, прозвучало не менее 30 выстрелов, пишет NEWSru.com.

В настоящее время, как сообщает агентство Reuters, полиция изучает видеозапись с камер наблюдения и пытается выйти не след преступника.

Полиция предупредила людей, чтобы они держались подальше от торгового центра, где произошла стрельба. Улицы, ведущие в этот район, перекрыты стражами порядка.

Торнтон - город с населением около 120 тысяч человек, находится примерно в 16 км к северо-востоку от Денвера.

В США при стрельбе в универсаме в штате Колорадо погибли три человека

США
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