В Женеве семилетняя девочка сбежала от родителей и пробралась в самолет

В аэропорту Женевы семилетняя девочка убежала от родителей, сумела пробраться через контроль безопасности и села без билета в самолет, где ее заметил член обслуживающего персонала и передал полиции, сообщает агентство LETA со ссылкой на AP.

Пресс-секретарь женевского аэропорта Бертран Штампфли признал, что произошел «очень прискорбный» инцидент, который мог плохо закончиться. По рассказал, что усилены мероприятия, обеспечивающие, чтобы детей сопровождал хотя бы один взрослый.

В воскресенье девочка оставила своих родителей на главном железнодорожном вокзале Женевы и отправилась в небольшой аэропорт недалеко от французской границы.

Девочка многократно «использовала свой маленький вес» и «хитро» делала вид, что путешествует вместе со взрослыми, который находились перед или сзади нее, рассказал Штампфли.

AP отмечает, что малышка совершила две попытки: после первой неудачной попытки попасть в самолет она попробовала еще раз, и на этот раз ей удалось пробраться в авиалайнер компании «easyJet», который готовился к вылету на Корсику.

Член обслуживающего персонала «Air France», который заметил попытку девочки сесть на один из самолетов, проинформировал об этом же ребенке команду «easyJet», которая связалась с полицией.

Сотрудники аэропорта после ознакомления с материалами камер видеонаблюдения рассказали, что первая попытка забраться в самолет оказалась для девочки неудачной, однако затем она быстро влилась в толпу, изобразив, что вернулась к родителям.

Отмечается, что отец многократно проинформировал полицию о пропаже ребенка у железнодорожной станции.

Семья девочки проживает в Женеве. На данный момент причина, по которой ребенок сбежал от родителей, неизвестна.