В Гонконге за 5 млрд долларов продан самый дорогой в мире небоскреб

Самый богатый человек Гонконга 89-летний бизнесмен Ли Ка-шин продал принадлежащий его холдингу CK Asset небоскреб The Center за 40,2 млрд гонконгских долларов (около 5,15 млрд долларов). Он пытался продать здание в течение года, и в итоге его выкупил консорциум инвесторов города и покупателей из материкового Китая, сообщает NEWSru.com со ссылкой на ТАСС.

Эта сделка установила рекорд на рынке недвижимости мегаполиса и, возможно, во всем мире, пишет газета South China Morning Post. Покупателем стал консорциум CHMT Peaceful Development Asia Property, зарегистрированный на Британских Виргинских островах и тесно связанный с инвесторами из Пекина.

The Center был построен в 1998 году в деловом центре Гонконга целиком из мощных стальных конструкций и без бетонной сердцевины. Этот украшенный яркой неоновой подсветкой 73-этажный небоскреб со шпилем - пятый по высоте в городе. В офисном здании действует более сорока скоростных лифтов и подземная парковка на 400 мест.

Li Ka-shing sells The Center in US$5.15 billion record deal to trim his flagship’s Hong Kong assets