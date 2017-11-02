В суд прибыло большинство членов отстраненного правительства Каталонии

Для дачи показаний по иску генпрокуратуры Испании к экс-властям Каталонии в Национальный суд в Мадриде прибыли девять из 14 отстраненных членов правительства региона.

Одним из первых в суд явился вице-президент женералитата Каталонии Уриол Жункерас, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на El Pais.

Экс-глава правительства Карлес Пучдемон и еще четверо его соратников в Испанию не приехали – они находятся в Бельгии, но если обвинения будут доказаны, им грозит от 15 до 30 лет тюрьмы.

Одновременно Верховный суд Испании приостановил до следующей недели допрос шести каталонских депутатов, которые находятся под следствием по обвинению в совершении мятежа после объявления независимости региона. Суд заявил, что слушания отложены до 9 ноября по просьбе их адвокатов.

В свою очередь региональный телеканал TV3 накануне распространил заявление, где Пучдемон и его министры называют себя «легитимным правительством Каталонии», и говорят, что «ответят на повестки, которые поступали в эти дни, в соответствии с механизмами, которые предусмотрены Европейским союзом для таких случаев», пишет NEWSru.com.

Ранее адвокат Пучдемона заявил, что его подзащитный не приедет на заседание суда в Мадриде.

До этого Пучдемон говорил, что не собирается просить Бельгию предоставить ему политическое убежище.

Каталонский парламент в минувшую пятницу провозгласил независимость автономии. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление Мадрида в Каталонии. Премьер королевства Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Puigdemont y la independencia de Cataluña: últimas noticias en directo