ЦРУ выложило архив с компьютера бин Ладенa: найдены неожиданные вещи

Например, на его компьютере оказался видеофайл «LooseChange2.flv» — это фильм о том, что теракт 11 сентября 2001 года был организован правительством США. А также картинка с названием «assss.jpg».

Судя по названиям файлов, бин Ладен также смотрел скачанные с ютьюба ролики —

фрагмент мультфильма «Том и Джерри», где Тому меняют подгузник, и ролик, где младенец кусает старшего брата за палец.

На компьютере Осамы бин Ладена нашли и другие видео про Тома и Джерри, а также 21 тысячу гифок. Среди них — гифка с Боратом.

Бывший террорист № 1 также активно смотрел видео про вязание, подборку смешных роликов про кошек, мультфильмы про Уоллеса и Громита, барашка Шона и Вуди Вудпекера, а также документальный фильм про теорию струн.

«Очень любопытно, почему в убежище бин Ладена

был сохранен аудиофайл с фразой Джона Траволты из «Криминального чтива«: «Ладно, это было чудо«»

Осама бин Ладен — основатель и бывший лидер международной террористической организации «Аль-Каеда». Он брал на себя ответственность за теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Бин Ладен, которого называли «террористом № 1», был убит 2 мая 2011 года в пакистанском Абботтабаде — он жил там с семьей и охранниками. Спецоперацию проводил американский спецназ.

Osama bin Laden had a file called "assss.jpg" on his computer pic.twitter.com/dB88WsOf5L— Stefan Heck (@boring_as_heck) 1 November 2017