Самый дорогой в мире шотландский виски оказался подделкой

Покупателем напитка стал китайский миллионер Чжан Вэй, который приобрел его в швейцарском отеле Waldhaus Am See. Стоимость одной порции составила 10 тысяч швейцарских франков (около 8 500 евро), что стало самой дорогой ценой за виски в истории.

Покупка привлекла внимание экспертов. Они усомнились в подлинности напитка, заметив несоответствия между пробкой от бутылки и этикеткой. Чтобы исключить подозрения, отель отправил образец виски шотландским специалистам.

Анализ доказал, что это подделка.

Напиток был представлен как односолодовый виски 1878 года, но эксперты выяснили, что изготовлен он не ранее 1970-го; кроме того, он оказался не односолодовым, а купажированным (смесью нескольких разных спиртов).

По словам менеджера отеля Сандро Бернаскони, никто не подозревал, что напиток может оказаться ненастоящим. Бутылка была куплена его отцом 25 лет назад и не предназначалась для продажи, но желание миллионера попробовать старый виски было велико. «Я позвонил отцу, и он сказал, что мы можем еще долго ждать такого клиента, поэтому я должен продать его», — рассказал он.

Отель сообщил, что убытки клиенту полностью возмещены. Узнав о результатах теста, Чжан Вэй не расстроился и поблагодарил руководство отеля за честность и гостеприимство.