Захарова пообещала сюрприз в ответ на действия США

Портал gazeta.ru со ссылкой на РИА «Новости» цитирует: "Проработаны ли они (ответные меры — ред.)? Конечно, они проработаны. Будут ли они применены в ответ, если деятельность, в частности телекомпании RT будет в США заблокирована? А заблокировать ее можно по-разному. Да, будут», — заявила Захарова.

На вопрос о том, какие именно это будут ответные меры, Захарова ответила, что «будет сюрприз».

В Госдуме рассматривают вопрос о зеркальных мерах в отношении американских СМИ в связи с давлением на RT и Sputnik в США, в частности, рассматривается возможность признания их иностранными агентами или нежелательными организациями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина.

«Если рассматривать зеркальные меры, то я бы, конечно, выделил признание таких медиа, как CNN, у нас в России иностранными агентами, либо включение этих организаций в список нежелательных — это как возможные ответные меры, естественно, со всеми вытекающими из того статуса последствиями», — сказал он.

При этом Горелкин отметил, что влияние CNN на аудиторию в России гораздо ниже, чем влияние RT на аудиторию США.

Также в МИДе РФ заявили, что компания Twitter приняла решение о блокировке рекламы российских СМИ не на основе собственного анализа или анализа профессионального сообщества, а «только на основе материалов, которые были опубликованы американскими спецслужбами».