Испанский суд выдал ордер на арест бывшего лидера Каталонии

Судья Национального суда Испании Кармен Ламела выдала ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших советников женералитета, находящихся в Бельгии. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает La Vanguardia.

Также решено заключить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь других бывших советников, пишет El Pais. Всем им предъявлены обвинения в попытке мятежа, подстрекательстве к нему и финансовых нарушениях. По информации издания, все арестованные отказались отвечать на вопросы судьи.

В то же время на свободе при внесении залога в 50 тысяч евро может оставаться советник по делам предпринимательства Санти Вила. Он ушел со своего поста за день до провозглашения независимости автономии.

Ранее 2 ноября Генеральная прокуратура обратилась в Национальный суд с запросом на выдачу международного ордера на арест Пучдемона и четверых бывших членов регионального правительства, которые сейчас находятся в Брюсселе. Днем ранее Пучдемон выпустил заявление, в котором назвал уголовное преследование своих соратников политическим действием, «совершенным под диктовку испанского правительства». Он также заявил, что готовит различные исковые заявления и жалобы на действия Мадрида в инстанции Европейского союза.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

Испанское правительство в ответ на решение Барселоны распустило каталонский парламент. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.

1 октября в регионе состоялся референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы.