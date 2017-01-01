В Кремле прокомментировали планы Навального подать в суд на Путина

В Кремле отреагировали на заявление оппозиционера Алексея Навального, который накануне обвинил лично президента РФ Владимира Путина в том, что ему запрещают проводить согласованные встречи со своими сторонниками в регионах. При этом глава ФБК пообещал подать «в суд и на Путина, и на его администрацию».

«Мы не даем разрешения на проведение митингов. Не наша прерогатива», - приводит слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова телеканал «Дождь». При этом другой собеседник журналистов в кремлевской администрации заверил, что никаких указаний из Москвы о запрете митингов Навального не было.

1 ноября Навальный в своем блоге объявил о прекращении проведения встреч с избирателями в виде согласованных митингов, так как это, по его словам, более невозможно из-за того, что местные власти не дают на них разрешений.

«Сначала давали - Кремль думал, что никто не придет. Пришли. Потом нам перестали давать согласования в крупнейших городах - мы успешно стали ездить по небольшим. Потом Кремль, видимо, надеялся на погоду. Чем холоднее, тем сложнее собирать народ на улице. Но у нас и в снег получилось, и в дождь. Поэтому сейчас нам просто говорят: не дадим вам провести встречу, и все.

Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок, и везде отказы. Абсолютно незаконные»,

- пояснил он.

Так как у Навального нет никаких сомнений, что все это координируется из Москвы, а точнее, что «приказ такой отдал лично президент Путин в связи с тем, что он просто боится нашей избирательной кампании», то штаб выдвинувшегося кандидата в президенты подает «в суд и на Путина, и на его администрацию» и представит «исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы».

24 октября начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Лариса Коптева заявила, что Навальный не имеет законных оснований участвовать в выборах президента России в марте 2018 года.

Она пояснила, что, согласно ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин Российской Федерации, содержащийся в местах лишения свободы, а также осужденный в том числе к лишению свободы за совершение тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за преступление".

Коптева также напомнила, что 8 февраля 2017 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального по части 3 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и пять месяцев со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу 3 мая 2017 года.

Суд признал Навального виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере,

а указанное преступление, согласно статье 15 УК РФ, относится к тяжким. «При таких обстоятельствах правовых оснований для участия Алексея Навального в выборах любого уровня, включая муниципальные, региональные, в выборах в Госдуму и в качестве кандидата на должность президента России, нет», - резюмировала Коптева.

17 октября глава ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала, что Навальный сможет участвовать в выборах президента после 2028 года - но не раньше. При этом она отметила, что

сторонники оппозиционера распространяют ложные сведения о его праве участвовать в президентских выборах в марте 2018 года.

Политик и его сторонники ранее не раз заявляли, что он имеет полное право участвовать в грядущих президентских выборах. Впрочем, и Памфилова утверждала обратное неоднократно. Еще в июне она заявила, что у Навального нет шансов баллотироваться в президенты из-за судимости, но допустила, что «вдруг произойдет какое-то чудо и он напишет кассационную жалобу».

На это в избирательном штабе оппозиционера в числе прочего напомнили: согласно части 3 статьи 32 Конституции, не имеют права быть избранными только граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и прямое действие (часть 1 статьи 15).

Алексей Навальный объявил о своем желании баллотироваться в президенты еще в конце 2016 года. Сейчас он пытается, насколько это возможно в условиях противодействия властей, вести избирательную кампанию. Во многих российских городах организованы его штабы.